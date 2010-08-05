-PETKOVIC: ENERBAHÇE İÇİN BİR DERS OLDU İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek turu geçen İsviçre'nin Young Boys takımının teknik direktör Vladimir Petkovic, Fenerbahçe kadar tecrübesi olmayan takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. Petkovic, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, yaş ortalaması 22 olan genç bir takıma sahip olduğunu anlatarak, ''Takımım çok genç. Yaş ortalaması 22. Onların Fenerbahçe gibi yeteri kadar tecrübeleri yoktu. Burada göstermiş oldukları başarı şapka çıkaracak bir başarıydı. Fenerbahçe'ye gelince; onlar için yeni bir hikaye ortaya çıktı, bir ders oldu. İsviçre'nin nasıl futbol oynadığını gördüler. Takımımla gurur duyuyorum'' diye konuştu. Petkoviç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Takımımla gurur duyuyorum. İlk yarıdan devre arasına kadar oynadıkları oyun harikaydı. Bu sebepten teşekkür ediyorum. İsviçre'de ve burada olsun gösterdikleri enerjiden dolayı tebrik ediyorum. İlk yarıda topu çok güzel tuttuk, güzel ataklar geliştirdik. İlk yarıda golü bulmamız bizim için iyi oldu. 12. oyuncu olarak Fenerbahçe taraftarlarının yaptıkları tezahüratlardan etkilenmeden ilk yarıyı önde tamamlamaktan memnun kaldım. İkinci yarıda kırmızı kart bizi rahatlattı. Üzerimize geleceklerini biliyorduk. Defansımızla Fenerbahçe'yi durdurmayı başardık.'' Rövanşta tur için yüzde 25 ve daha altında bir şansa sahip olduklarını düşündüğünü ifade eden Petkoviç, ''İlk maçtaki gibi sistem futbolunu devam ettirdik'' dedi. Takım kaptanı Spycher ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu kaydederek, ''İlk maçta daha farklı kazanabilirdik. Arkadaşlarım genç ve tecrübesizler. Son 30 dakikaya kadar gerçekten güzel oynadık. Bu maçı kazanacağımıza kimse inanmıyordu. Arkadaşlarımızla konuştuk. Hedefimizin bu maçı almak olduğunu içimize yazdık. Oynadık ve kazandık, bundan gurur duyuyoruz'' dedi.