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Spor

PETKOVIC: ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SAVAŞACAĞIZ İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 22:48

-PETKOVIC: ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SAVAŞACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Kadıköy'de konuk edeceği İsviçre'nin Young Boys takımının teknik direktörü Vladimir Petkoviç, yarın karşılarına ilk maçtan daha farklı bir Fenerbahçe çıkacağını düşündüğünü belirterek, ''Elimizden geldiği kadar savaşmaya çalışacağız'' dedi. Petkoviç, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacakları antrenman öncesi, yarınki maçla ilgili düşüncelerini aktarıp, soruları yanıtladı. Fenerbahçe'nin çok güzel bir stadı olduğunu ifade eden Petkoviç ''Buraya sırf oyunu kazanmak için değil dostluk için de geldik. Bir üst tura geçmek önemli. Hedef, Fenerbahçe'de de aynı, bizde de. Bütün oyuncular burada. Üçüncü yedek kalecim de burada. Tüm takım sahada yerini alacak'' ifadelerini kullandı.  Petkoviç, Fenerbahçe karşısında ilk maçı daha farklı kazanabileceklerini belirterek, ''Ligimizde bir sonraki maçı da kaybettik. Yarın bizim için yeni bir başlangıç olacak. Geçen yıl Atletic Bilbao karşısında güzel bir oyun ortaya koyduk. Bu yıl da aynı oyunu sergilemek istiyoruz. Aynı oyunla hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni devam ettirmeyi düşünüyoruz. Fenerbahçe hakkında çok bir şey söylememe gerek yok. Bizim limitin altında olan takımımızın, Fenerbahçe kadar iyi olamayacağını düşünüyorum'' dedi. Petkoviç, her zaman hiçbir rakipten çekinmeden kendi futbollarını sahaya yansıttıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Karşımıza kim çıkarsa çıksın, yenilsek dahi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlk maçta 10 kişi kaldı diye Fenerbahçe'ye saldırmadık. Yarın da aynı şey olacak. Saldırdığımız anda gol yedik. O bizi biraz bozdu. Maçı elimize aldık derken kalemizde ikinci golü gördük. 90 dakika boyunca aynı ritmde baskıda oynadık. Bu bizim oyunumuz. Aynı şekilde devam edeceğiz.'' Petkoviç, yarın sahaya süreceği 11 kişilik kadroyu belirlediğini, kafasında herhangi bir soru işareti bulunmadığını bildirdi. İlk maçta Fenerbahçe karşısında cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayan Petkoviç, bir maçlık cezasını tamamladığını, yarın takımının başında olacağını ifade etti.

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