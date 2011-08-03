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Petek'in mayo sorusu müftüyü kızdırdı

Petek Dinçöz'ün sunduğu 'Arım Balım Peteğim' programında oruç tutarken mayo ile denize girmenin orucu bozup bozmadığı konuşuldu.

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Petek Dinçöz'ün sunduğu 'Arım Balım Peteğim' programında oruç tutarken mayo ile denize girmenin orucu bozup bozmadığı konuşuldu.


Oruçla ilgili merak edilen soruları canlı yayında cevaplayan Emekli Müftü Yusuf Kavaklı, Petek Dinçöz'ün 'Oruç tutarken mayo ile denize girilir mi?' sorusuna 'Mayo orucu bozmaz fakat size bakan insanın günahından size de bir pay çıkar' diye cevap verdi.


Kavaklı, bayan oruç tutuyorsa neden mayo giyme ihtiyacı hisseder ki diye sorunca Dinçöz ve Seğmen, 'Sicaklarda bikini dışında ne giyelim?' diye karşılık verdi. Erkeklerin bikini giyen bayanlara bakmaması gerektiğini savunan Dinçöz'e cevap gecikmedi. Emekli müftü Dinçöz'e 'Tövbe Estağfurullah baktırma' şeklinde cevap verdi.


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