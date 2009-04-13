Petek Dinçöz kel oldu

Son günlerde ünlüleri makyajla kendilerini değiştirme merakı sardı. İlk olarak Saba Tümer'in ve ardından Ali Şan'ın makjayla kendini yaşlandırmasının ardından bu kez de Petek Dinçöz kendini değiştirdi.Arım Balım Peteğim’in canlı yayınına dazlak çıkan genç assolist izleyicileri şaşkına çevirdi. Makyöz Corci tarafından kel hale getirilen Petek Dinçöz " Bol dövmeli ve dazlak olmayı hep merak etmiştim. Bence çok güzel oldu" dedi.