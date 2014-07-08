Petek Dinçöz evleniyor mu?

Petek'in iftar sürprizi nikâh Petek Dinçöz, yakın arkadaşlarını iftar için Portaxe adlı mekâna çağırdı. İddiaya göre ünlü şarkıcı, konuklarına sürpriz yapacak ve gecede sevgilisi Serkan Kodaloğlu ile nikâh masasına oturacak.

Uzun yıllar birlikte olduğu ve 2008’de evlendiği Can Tanrıyar’dan olaylı şekilde boşanan Petek Dinçöz’ün yeniden nikâh masasına oturacağı konuşuluyor. Dinçöz’ün evlilik kararı aldığı isim ise magazin dünyasının yakından tanıdığı bir işadamı; daha önce şarkıcı Hatice ve oyuncu Esra Sönmezer’le aşk yaşayan, Galeri İrfan Home Mağazalar Zinciri’nin yönetim kurulu başkanı Serkan Kodaloğlu.

Arzu Akbaş Zor'un Hürriyet'teki haberine göre, magazin kulislerini hareketlendiren iddiaya göre Dinçöz, bir süredir ilişki yaşadığı 37 yaşındaki Ispartalı işadamıyla bu akşam Baltalimanı’ndaki Portaxe’ta evlenecek. Ailelerini ve yakın arkadaşlarını iftar bahanesiyle mekâna davet eden çift, onlara büyük bir sürpriz yapacak ve huzurlarında nikâh defterini imzalayacak.



2 ay önce tanıştılar



Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, iki ay önce tanışıp yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta evlilik kararı alan çift, nikâh için önce ramazan sonrasını beklemeyi düşündü, ancak sonrasında vazgeçip bu akşamda karar kıldı.