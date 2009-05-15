PETA'nın yeni meleği

Bu kampanya'nın reklam çekiminde kendi köpeği Speedy Gonzalez’i kucağına alıp, melek kanatlarıyla bikinili poz veren Audrina : ‘Kampanyaya katılmak istedim çünkü benim hayranlarım çok fazla ve her biri hazırladığımız güzel kampanya sayesinde hayvan hakları ve korunmasıyla da ilgilenecekler.’ dedi.Güzel yıldız özellikle Pet Shop’lardan hayvan almak yerine hasta ya da bakıma muhtaç sokak hayvanlarının kurtarılmasının daha insani olduğunu belirtti.