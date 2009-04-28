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Dünya

PETA'dan bikinili eylem

PETA bu kez de hayvanat bahçelerini protesto etti

28 Nisan 2009 03:00

Hayvan hakları örgütü PETA Manila'da bir eyleme imza attı. Manila Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşen eylemde yarı çıplak eylemciler halkı hayvanların tutuklular gibi kafeslerde yaşamalarını boykot etmeye çağırdı

Bikinili PETA eylemi! - FOTOGALERİ

Ellerinde kalp şeklinde dövizler taşıyan eylemciler, üzerlerindeki seksi kostümlerle 'hayvanat bahçelerini boykot edin' çağrısında bulundu

Eylemde Kanada'dan gelen üç kadın da objektiflere poz verdi Filipinli çocuklar da eylemi büyük bir merakla izledi. Hayvanat bahçesinin önünde gerçekleşen eylemde fotoğrafçılar kadar amatörler de fotoğraf çekti

Eylemcilerin hayvanat bahçesine girmesine Filipin polisi engel oldu Kanada ve Avusturalya'dan gelen eylemcilerin de yer aldığı PETA üyeleri Manila Hayvanat Bahçesini, kötü koşulları nedeniyle protesto ederken, hayvanların yalnız ve mutsuz olduğuna dikkat çekti

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