PETA'dan bikinili eylem

Ellerinde kalp şeklinde dövizler taşıyan eylemciler, üzerlerindeki seksi kostümlerle 'hayvanat bahçelerini boykot edin' çağrısında bulunduEylemde Kanada'dan gelen üç kadın da objektiflere poz verdi Filipinli çocuklar da eylemi büyük bir merakla izledi. Hayvanat bahçesinin önünde gerçekleşen eylemde fotoğrafçılar kadar amatörler de fotoğraf çektiEylemcilerin hayvanat bahçesine girmesine Filipin polisi engel oldu Kanada ve Avusturalya'dan gelen eylemcilerin de yer aldığı PETA üyeleri Manila Hayvanat Bahçesini, kötü koşulları nedeniyle protesto ederken, hayvanların yalnız ve mutsuz olduğuna dikkat çekti