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PETA şimdi de porno sitesi açtı!

Seksi eylemleriyle konuşulan hayvan hakları derneği PETA'nın şimdi bir de porno sitesi var.

08 Haziran 2012 23:52

Hepsi hayvan hakları için. Zafere giden her yol mübahtır felsefesiyle dünya çapında tüm otoritelere belden aşağı vuran, çarpıcı reklam kampanyalarıyla gündem yaratan PETA şimdi de bir porno site açtı. 

İçeriği, konsepti gibi pornografik olmasa da PETA web sitesi yeni nesil internet alan adı uzantılarından .xxx ile tamamlanıyor. Sitede Sexy Photos başlığı altında grubun kampanya ve eylemlerine, Hardcore Videos bölümündeyse hayvanlara etik muamele konusunda dikkat çekici videolara yer veriliyor. Ayrıca PETA'ya destek veren Jenna Jameson, Sasha Grey ve Ron Jeremy gibi meşhur porno yıldızlarının özel videoları ve röportajları da sitede yer alıyor. Kısacası PETA.xxx tüm iyi niyetinizle gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceğiniz "uslu" bir 

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