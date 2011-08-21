PETA, porno sitesi kuruyor

T24 - Daha önce kürk karşıtı kampanyalarında ünlü yıldızların çıplak fotoğraflarını kullanan PETA ses getiren projelerine bir yenisini ekliyor. Hayvan hakları savunucusu dernek, internette porno film ve fotoğrafların yer alacağı bir site oluşturduklarını açıkladı.

The Huffington Post adlı internet sitesine konuyla ilgili açıklama veren PETA yetkilisi Lindsay Rajt vejetaryenliğin yaygınlaşması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, sitede ünlülerin yanı sıra amatörlerin porno çalışmalarının da yer alacağını söyledi:





“Hayvanların çektiği acıyı azaltmak için katkı sağlamak isteyen binlerce isim var. Projede yer almak isteyen katılımcıların çektikleri film ve fotoğrafları kullanacağız. Bize destek veren Jenna Jameson ve Sasha Grey gibi porno yıldızlarıyla da yeniden işbirliğine gideceğiz.” Bu porno ve aktivist ruhun ilk buluşması değil: 2005 yılında, çevre konularına destek vermek için Norveçli ve İsveçli iki çift, bir porno film çekmişti.





