'Pet şişe su zehirledi' iddiası

Eskişehir'de 3 kişi, pet şişeden içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, zabıta memuru C.K. (34), bir kahvehaneden pet şişe su alıp içmek istedi. Bir firmaya ait sudan biraz içen C.K, ağzında yanma hissedince polis memuru arkadaşı U.Ö. (36) ve arkadaşı N.Ç'nin (42) de suyun tadına bakmasını istedi. Sudan birer yudum alan U.Ö. ve N.Ç. de aynı sorunla karşılaşınca, zehirlendiklerini düşünerek Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada, ''gıda zehirlenmesi'' tanısıyla tedavi altına alınan 3 kişiye serum verildi.

Zabıta memuru C.K, hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi :

''Suyu içtikten sonra, ağzımda yanmaya, dilim şişmeye başladı. Daha sonra yanımdaki iki arkadaşımın da suyun tadına bakmasını istedim. Onlar da suyun acı olduğunu, 'asit, tuz ruhu' gibi bir tat verdiğini ifade edince suyun bir bölümünü yere döktük. Bu sırada döktüğümüz su 'asit' gibi kabarmaya başladı. Bunun üzerine hemen hastaneye geldik. Hastanede bize serum ve oksijen verildikten sonra kendimizi iyi hissetmeye başladık.''

'Davacı olacağım'

Zabıta memuru C.K, başka insanların da mağdur olmaması için olayı mahkemeye taşıyacağını söyledi