-PET ŞİŞE KAPAKLARI ENGELLİLERE ARABA OLDU İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Esenler Belediyesinin ''Engelleri aşmak için bir kapak da siz verin'' sloganıyla başlattığı ''250 kilogram plastik kapağa bir tekerlekli sandalye'' kampanyası ile toplanan yaklaşık bir ton kapak, 4 engelli çocuğa tekerlekli sandalye olarak geri döndü. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünün hem çevre kirliğinin önüne geçmek hem de engelli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyacını giderebilmek için başlatığı kampanyaya destek veren İstanbul Birleşik Taksiciler Derneğine mensup şoförler ile Esenler Menderes ve Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu öğrencileri, biriktirdikleri bir ton pet şişe kapağını belediyenin Geri Dönüşüm Tesisi'nde Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kapaklar karşılığında verilen dört tekerlekli sandalye, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından, şişe kapaklarını toplayan okul müdürleri ve İstanbul Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak ve şoförlerin katıldığı bir törenle dört engelli vatandaşa teslim edildi. Törende konuşan Göksu, toplumun tüm katmanlarıyla bir bütün olduklarını dile getirerek, ''Bu bütünlüğümüzü, çevreye karşı da birbirimize karşı da en güzel şekilde göstermeliyiz. Bugün burada yaşadığımız, bu birliğimiz, bu bütünlüğümüzün en güzel örneğidir'' dedi.