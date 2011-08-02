-PESTİSİT ANALİZ ZORUNLULUĞU ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son dönemlerde AB'ye ihraç edilen biberlerde pestisit (zirai ilaç kalıntısı) tespitine ilişkin bildirimlerin artması üzerine, 8 Temmuz'dan itibaren AB'ye ihraç edilen bütün biber partilerinde pestisit analizi zorunluluğu getirdi. İhracatçıların, ''bütün partilerde değil, kısmi analiz yapılması'' talebini uygun bulmayan bakanlık, analizde laboratuvar altyapısı açısından bir sorun yaşanmadığını, analiz ücretlerinin düşürülmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 pestisitin kullanımından kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi ve bertaraf edilebilmesi için, 8 Temmuz'dan itibaren AB'ye ihraç edilecek bütün biber partilerinde pestisit analizi yapılması uygulaması başlatıldığı, uygulamanın yurt içinde tüketime konu ürünlere de yapıldığı kaydedildi. Çalışma başlatılırken ihracatçı örgütlerin temsilcilerinin, ''İhraç edilecek olan biber partilerinin tamamında değil de kısmen analiz yapılmasını'' talep ettiği belirtilen açıklamada, ''Bu talep, alınmış olan tedbiri yetersiz ve etkisiz kılacaktır'' değerlendirmesinde bulunuldu. çalışmanın sonunda ihracata gelecek dönemde yapılabilecek bir kısıtlamanın önüne geçmenin yanında, yurt içinde de tüketilen ürünlerin daha sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve tüketime sunulmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şu bilgi verildi: ''Bakanlığımızca Antalya'da iki, Mersin'de iki, Çanakkale ve Bursa illerinde bir olmak üzere toplam altı adet laboratuvar günde ortalama 50 parti ürün analizi yapabilecek kapasitededir. Analiz nedeniyle bir gecikme ve sıkıntı kesinlikle yaşanmayacaktır. Örneğin, Bursa ilinde günlük 15 parti taze meyve sebze ihracatı gerçekleşmektedir. Bu sayı 40-50 adet olsa bile Bursa Laboratuvarımız bu iş yükünün altından kalkabilecek durumdadır. Dolayısıyla ürünlerin analize alınması ihracatın gecikmesine veya engellenmesine sebebiyet vermeyecektir. Aksine ihracatımızın önünü açacaktır. Laboratuvarda alınan tedbirlerin yanı sıra analiz ücretlerinin önemli oranda düşürülmesi çalışması da yapılmış olup, uygulamaya konma prosedürü devam etmektedir.'' Bakanlık yetkilileri, AB'den hızlı alarm sistemi kapsamında yapılan bildirimlerin son dönemde biber üzerinde yoğunlaşması üzerine tüm biber partilerinde pestisit analizi zorunluluğu getirildiğini belirtti.