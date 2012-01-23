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Politika

PES'ten Kılıçdaroğlu'na destek ANKARA (A.A)

23 Ocak 2012 19:58

-PES'ten Kılıçdaroğlu'na destek ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev, Türkiye'de yargı alanında gerekli reformların yapılması ve evrensel özgürlükler için sürdürdüğü mücadelesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. CHP'nin basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Stanishev, Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlanmasını demokrasi ve hukuk devletiyle bağdaştırmadığını savunuldu. Stanishev'in, şunları kaydettiği belirtildi: ''Avrupa Sosyalist Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sürdürülen siyasi amaçlı yargı işlemlerini kınar. Cumhuriyet savcısı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi ve Kılıçdaroğlu'nu 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve görev başındaki kamu görevlisini aşağılama' ile suçladı. Bu soruşturma nedeniyle Türk yargısının tarafsızlığına ilişkin endişeler giderek artmaktadır. Kılıçdaroğlu'na karşı alınan karar kabul edilemez ve Türkiye'deki yargının bağımsızlığı konusunda endişeleri artırmaktadır. Tarafsız olması gereken temel devlet kurumlarının kararlarının arkasındaki siyasi amaçlarla bir kez daha karşılaşmaktan üzüntü duyuyorum. Avrupa Sosyalist Partisi, yargı ve yönetim arasındaki kuvvetler ayrılığının, demokrasilerin temel taşı olduğuna inanır ve Türk hükümeti mahkemelerinin tam bağımsızlığını garanti etmek için gerekli adımları atmak zorunda olduğunu hatırlatır.''

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