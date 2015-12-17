Peso artık dalgalanacak



Yeni Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin göreve başlamasından altı gün sonra hükümet Arjantin para birimini dalgalanmaya bıraktı.

Maliye Bakanı Alfonso Prat-Gay dört yıl önce sınırlamaların getirildiği para sisteminin normalleşmesini hedeflediklerini söyledi.

Önceki devlet başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, sermaye kaçışını ve vergi kaçakçılığını önlemek üzere 2011 yılında kambiyo sistemini değiştirmiş, para politikasında yapılan revizyon verimliliğin düşmesine ve ekonomik branşlar arasındaki dengenin bozulmasına yol açmıştı.

Maliye Bakanı Prat-Gay, şahıs ve şirketlerin karmaşık kambiyo sisteminden kurtarılacağını ve Arjantin parasının dış değerinin piyasa kurallarına uygun tek bir kur üzerinden hesaplanacağını duyurdu.

Özel şahısların sınırsız Dolar alımını mümkün kılan yeni kambiyo rejiminin Arjantin Peso'sunun yüksek oranda devalüe olasına yol açmasından endişe ediliyor.