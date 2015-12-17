T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Peso artık dalgalanacak

Yeni Arjantin hükümeti Peso'nun değerinin döviz piyasasında belirlenebilmesi için kambiyo rejimini değiştirdi.

17 Aralık 2015 10:13


Yeni Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin göreve başlamasından altı gün sonra hükümet Arjantin para birimini dalgalanmaya bıraktı.

Maliye Bakanı Alfonso Prat-Gay dört yıl önce sınırlamaların getirildiği para sisteminin normalleşmesini hedeflediklerini söyledi.

Önceki devlet başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, sermaye kaçışını ve vergi kaçakçılığını önlemek üzere 2011 yılında kambiyo sistemini değiştirmiş, para politikasında yapılan revizyon verimliliğin düşmesine ve ekonomik branşlar arasındaki dengenin bozulmasına yol açmıştı.

Maliye Bakanı Prat-Gay, şahıs ve şirketlerin karmaşık kambiyo sisteminden kurtarılacağını ve Arjantin parasının dış değerinin piyasa kurallarına uygun tek bir kur üzerinden hesaplanacağını duyurdu.

Özel şahısların sınırsız Dolar alımını mümkün kılan yeni kambiyo rejiminin Arjantin Peso'sunun yüksek oranda devalüe olasına yol açmasından endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yeni ArjantinPesoArjantin Devlet Başkanı Mauricio MacriArjantinBakanı Alfonso Prat-GayCristina FernandezKirchnerBakanı Prat-GayDolarArjantin PesoDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24