Peşmergeyle Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı

Irak’ın Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu İlçesi’nde, Dedegaip türbesine düzenlenen saldırının ardından Peşmerge güçleri ile Haşdi Şabi birlikleri arasında çatışma çıktı.

Irak'ın Selahaddin iline bağlı bir şehir olan Tuzhurmatu, Türkmenlerin de yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Tuzhurmatu, gün boyu tansiyonun çok yüksek olduğu Kerkük'e ise 70 km uzaklıkta.

Salahaddin Vali Yardımcısı Muhammed Abdulvahid, Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasında silahlı çatışmanın Tuzhurmatu ilçe merkezinde başladığını ifade etti.

Abdulvahid, Dedegarib Camisi yakınına yerleştirilen bombanın polis güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesi sırasında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını kaydetti.

Polislere ateş açanların olay yerinden uzaklaşmasından sonra, ilçe merkezinde tansiyonun yükseldildiğini belirten Abdulvahid, Haşdi Şabi güçlerinin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) parti merkezine ateş açtığını iddia ederek, çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Çatışmalardaki ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.

"Kerkük için son derece kritik bir bölge"

Tuzhurmatu’da yaşayan Mühendis Mehdi Sadun Beyatlı DHA’ya verdiği demeçte "Tuzhurmatu, Kerkük açısından son derece kritik bir bölge. Kerkük’e 70, başkent Bağdat’a ise yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan kentte 200 bin kişi yaşıyor. Şehir tamamı ile Türkmenlerin elinde. Kentte ayrıca Kürtler de bulunuyor. Daha önce şiddetli çatışmaların yaşandığı Tuzhurmatu, Kerkük’e yapılacak olan herhangi bir askeri hareket açısından çok büyük bir stratejik önem taşıyor. Şu anda Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birlikleri Tuzhurmatu bölgesinde konuşlanmış durumda. Olası bir askeri harekette ise Irak ordusu ile Haşdi Şabi birlikleri saldırıyı Tuzhurmatu’dan başlatacak. Beşir kasabası üzerinden ise sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kerkük’ün kontrolü daha kolay sağlanmış olacak" dedi.

Gün boyu gerginlik yaşanmişti



Kerkük bugün gergin bir gün geçirmişti. AFP bu sabah geçtiği haberinde, Irak ordusunun Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekat başlattığını duyurmuştu. Irak ordusu ise bu iddiayı doğrulamamıştı.



Kerkük'ten gün boyu gelen bilgilere göre ise, Irak Haşdi Şabi güçleri Kerkük'ün batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapmıştı. Bölgede gün boyu tansiyon çok yüksekti. (DHA)