Peşmerge'ye ek silah yardımı yapılmayacak

AB Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Lüksemburg’da bulunan Almanya Dışişleri Frank-Walter Steinmeier Musul operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Steinmeier, Musul operasyonunun "çok kompleks ve zor bir görev" olduğunu söyledi. Almanya’nın Musul’un IŞİD’den kurtarılması için gösterilen çabaların tamamen arkasında olduğunu kaydeden Steinmeier, "Musul’un kurtarılması, Irak’ta IŞİD ile mücadelede bir dönüm noktası olacaktır ve Irak’ın istikrarı için yeni bir şans doğuracaktır" diye konuştu.

Almanya Dışişleri bakanı uluslararası topluluğa, bölgenin yeniden yapılandırılması için planlama çalışmalarına bir an önce başlanması çağrısında bulundu.

Savunma Bakanlığı: Peşmergeye ek silah sevkiyatı planlanmıyor

Bununla birlikte Almanya Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada hâlihazırda Peşmerge güçlerine ek silah sevkiyatı yapılmasının öngörülmediği bildirildi. Alman ordusunun Kürtlerle sürekli istişare içerisinde olduğunu belirten Federal Savunma Bakanlığı Sözcüsü "Şu an ek sevkiyat düşünmüyoruz" diye konuştu.

Musul’a yönelik başlatılan operasyona yaklaşık 4 bin Peşmerge de destek veriyor. Almanya yaklaşık 2 yıldır silah ve mühimmat göndererek Peşmerge güçlerini IŞİD ile mücadelede destekliyor. Alman hükümeti, 2015 yılından bu yana Irak hükümetine de kask, maske ve tıbbi yardım malzemeleri ile destek veriyor. Almanya’nın Peşmerge güçleri ve Bağdat hükümetine yaptığı yardımın yılsonuna kadar 90 milyon euroyu bulacağı belirtiliyor.

Almanya ayrıca Irak’ın Erbil kentinde görevli yaklaşık 120 Alman askeri, İtalyan, Hollandalı, İngiliz, Macar ve Türk askerleriyle birlikte IŞİD’e karşı mücadele kapsamında askeri eğitim hizmeti de veriyor.

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Reuters/dpa, BD/GA