Peşmergenin intikali yarına kaldı

Rudaw'ın verdiği bilgilere göre ilk Peşmerge birliğinin Kobani'ye geçişi "teknik

nedenlerle" bir gün ertelendi. Birlikte yer alan bir subay, en yeni Amerikan ağır

silahlarıyla donatılmış olan birliğin gitmeye hazır olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve ABD'ye söz verildiği üzere Peşmergenin elindeki

ağır silahları Kobani'deki güçlere vermeyeceğini açıkladı. Birlikte yer alan askerlerin

isimleri ve silahların listesi Türkiye ve ABD'ye iletildi.

Kobani'ye gidecek Peşmerge güçlerinin sayısının ise toplamda bini bulabileceği

belirtiliyor.

Öte yandan Peşmerge güçleri şiddetli çatışmaların sonucunda Irak'ın kuzeyindeki

Sümer kenti ve çevresindeki bölgeyi IŞİD'in elinden aldı. ABD öncülüğündeki

uluslararası koalisyonun düzenlediği

hava saldırılarının ardından Peşmerge güçlerinin 5

koldan kente girdiği belirtiliyor. Peşmerge kenti elinde tutmayı başarabilirse Sincar

dağlarına doğru ilerleyecek.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Irak'taki IŞİD mevzilerine cuma ve cumartesi

günü 22 hava saldırısında bulundu. Musul barajı, Felluce ve Beyci

petrol rafinerisi

yakınındaki IŞİD hedefleri vuruldu. Amerikan savaş uçakları aynı zamanda Kobani

yakınlarındaki bir topçu mevzisini de tahrip etti.

