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Dünya
Deutsche Welle

Peşmergenin intikali yarına kaldı

150 kişilik Peşmerge birliğinin Türkiye üzerinden Kobani’ye geçişi bir gün ertelendi.

26 Ekim 2014 14:58

Rudaw'ın verdiği bilgilere göre ilk Peşmerge birliğinin Kobani'ye geçişi "teknik
nedenlerle" bir gün ertelendi. Birlikte yer alan bir subay, en yeni Amerikan ağır
silahlarıyla donatılmış olan birliğin gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve ABD'ye söz verildiği üzere Peşmergenin elindeki
ağır silahları Kobani'deki güçlere vermeyeceğini açıkladı. Birlikte yer alan askerlerin
isimleri ve silahların listesi Türkiye ve ABD'ye iletildi.
Kobani'ye gidecek Peşmerge güçlerinin sayısının ise toplamda bini bulabileceği
belirtiliyor.
Öte yandan Peşmerge güçleri şiddetli çatışmaların sonucunda Irak'ın kuzeyindeki
Sümer kenti ve çevresindeki bölgeyi IŞİD'in elinden aldı. ABD öncülüğündeki
uluslararası koalisyonun düzenlediği
hava saldırılarının ardından Peşmerge güçlerinin 5
koldan kente girdiği belirtiliyor. Peşmerge kenti elinde tutmayı başarabilirse Sincar
dağlarına doğru ilerleyecek.
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Irak'taki IŞİD mevzilerine cuma ve cumartesi
günü 22 hava saldırısında bulundu. Musul barajı, Felluce ve Beyci
petrol rafinerisi
yakınındaki IŞİD hedefleri vuruldu. Amerikan savaş uçakları aynı zamanda Kobani
yakınlarındaki bir topçu mevzisini de tahrip etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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