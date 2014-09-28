Peşmergelere Bavyera'da eğitim



Kuzey Iraklı Kürtlere IŞİD'e karşı savaşmaları için silah gönderen Alman ordusu, Kuzey Irak'tan gelen 30 kadar peşmergeyi de Bavyera Eyaleti'nde eğitmeye başladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, peşmergelere "Milan" tipi tanksavar füze sistemlerinin kullanımı konusunda kurs verileceği belirtildi.

Almanya, Kuzey Irak'a söz verdiği askeri yardımın sevkiyatına geçen hafta başlamıştı. Alman ordusunun peşmergelere göndermeyi planladığı askeri yardımlar arasında 500 kadar Milan tipi füze, 16 bin tüfek ve çok sayıda da mermi bulunuyor.

'Taviz verilmemeli'

Almanya'da bir yandan da IŞİD'e karşı ülke içinde alınabilecek önlemler üzerinde tartışılıyor.

Bu konuda dikkatli adımlar atılması gerektiğini dile getiren Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "IŞİD terörüne karşı duyulan korku yüzünden hukuk devleti ilkelerinden taviz verilmemesi" uyarısında bulundu.

"Ceza hukukunun sağladığı tüm imkanlarla teröristlere karşı mücadele edileceğini" belirten Maas, "Eğer hukuk devletinden taviz verirsek, o zaman teröristler amaçlarına ulaşır" şeklinde konuştu.

Maas, şüpheli kişilerin yurtdışına çıkışının engellenmesi için kimliklerinin işaretlenmesi ve terör gruplarına sempatizan toplamak amacıyla yapılan faaliyetlerin cezaya tabi tutulması gibi önerilerin incelendiğini de sözlerine ekledi.