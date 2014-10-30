Peşmergeler Kobani’ye ulaştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, 10 kişilik peşmerge grubu bu

sabah Kobani'ye vardı. Kuzey Irak'tan yola çıkan diğer peşmergelerin de ilerleyen

saatlerde Kobani'ye ulaşması bekleniyor.

Peşmergeler, IŞİD ile savaşan PYD'nin silahlı kanadı YPG güçlerine destek olacak.

Kobani doğu, güney ve batıdan IŞİD'in kuşatması altında tutuluyor. Kentin yalnızca

Türkiye sınırındaki kuzey bölümünde çatışmasız bir ortam hakim.

Türk hükümeti hafta başında, 150 dolayındaki Kuzey Iraklı peşmergenin

Türkiye

üzerinden Suriye'ye geçmesine izin vermişti. 80 kişilik peşmerge grubu çarşamba günü

hava yoluyla Şanlıurfa'ya vardı. Diğer 70 kişilik grup ise ağır silahların bulunduğu

konvoyla birlikte Erbil'den yola çıkmıştı.

Çarşamba günü aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) üyelerinin de

Kobani'ye geldiği bildiriliyor. ÖSO,

Esad rejimine karşı olduğu gibi IŞİD'e karşı da

mücadele ediyor. Kürt sözcülerinin dpa'ya verdiği bilgilere göre, Kobani'ye gelen

ÖSO üyelerinin sayısı 50-70 arasında.

Arap ve Kürt medyasında bir ÖSO kumandanına dayandırılarak verilen haberlerde

bu

sayının 200 civarında olduğu ifade edilmişti.

