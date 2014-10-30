Peşmergeler Kobani’ye ulaştı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, 10 kişilik peşmerge grubu bu
sabah Kobani'ye vardı. Kuzey Irak'tan yola çıkan diğer peşmergelerin de ilerleyen
saatlerde Kobani'ye ulaşması bekleniyor.
Peşmergeler, IŞİD ile savaşan PYD'nin silahlı kanadı YPG güçlerine destek olacak.
Kobani doğu, güney ve batıdan IŞİD'in kuşatması altında tutuluyor. Kentin yalnızca
Türkiye sınırındaki kuzey bölümünde çatışmasız bir ortam hakim.
Türk hükümeti hafta başında, 150 dolayındaki Kuzey Iraklı peşmergenin
Türkiye
üzerinden Suriye'ye geçmesine izin vermişti. 80 kişilik peşmerge grubu çarşamba günü
hava yoluyla Şanlıurfa'ya vardı. Diğer 70 kişilik grup ise ağır silahların bulunduğu
konvoyla birlikte Erbil'den yola çıkmıştı.
Çarşamba günü aynı zamanda Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) üyelerinin de
Kobani'ye geldiği bildiriliyor. ÖSO,
Esad rejimine karşı olduğu gibi IŞİD'e karşı da
mücadele ediyor. Kürt sözcülerinin dpa'ya verdiği bilgilere göre, Kobani'ye gelen
ÖSO üyelerinin sayısı 50-70 arasında.
Arap ve Kürt medyasında bir ÖSO kumandanına dayandırılarak verilen haberlerde
bu
sayının 200 civarında olduğu ifade edilmişti.