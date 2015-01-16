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Dünya

Peşmergeler Kobanê'den döndü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından Halep'e bağlı Kobanê'ye gönderilen ikinci Peşmerge grubu, yaklaşık bir ay süren görevin ardından Türkiye'ye geldi

16 Ocak 2015 23:02

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından IŞİD'e karşı savaşan YPG güçlerine destek vermek amacıyla Kobanê'ye gönderilen Peşmerge güçleri, bir aylık görevin ardından Suruç ilçesi Yumurtalık mevkisinden Türkiye'ye girdi. 7 midibüsten oluşan konvoy daha sonra Şanlıurfa GAP Havaalanına hareket etti. Konvoyun geçişi sırasında güvenlik önlemi alındı.  Peşmerge birliğinin, özel uçakla Erbil'e gitmesi bekleniyor. 


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından gönderilen üçüncü Peşmerge birliği bugün Kobanê'ye geçmişti. 

 

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