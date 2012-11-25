Peşmergeler Kerkük yolunu kapattı

Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı'ndan Irak'taki gerilimi yükseltecek bir hareket geldi.Yapılan açıklamada Kerkük yolunun Irak ordusuna kapatıldığı duyuruldu.



Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı, peşmergelerin Irak ordusunun Kerkük'e girmesini önlemek amacıyla güçlerini bölgeye gönderdiğini ve Kerkük yolunu Irak ordusuna kapattığını açıkladı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Enformasyon Müdürlüğü'nden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada , ''Peşmerge gücü bu gün itibariyle, Irak ordusunun Kerkük'e girmesini önlemek için Kerkük yolunu kapattı'' dedi.

Yetkili açıklamasında, Irak ordusunun dün akşam itibarıyla Kerkük'ün 30 kilometre yakınına kadar geldiğinin belirlendiğini ve peşmerge gücünün bölgeye sevkedildiğini belirterek, ''Biz Kerkük'e girmeyeceğiz ancak Irak ordusunun da Kerkük'e girmesine izin vermeyeceğiz'' diye konuştu.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Irak ordusunun Kerkük'e girmesini önlemek amacıyla öğle saatlerinde top, tank ve ağır silahlar eşliğindeki peşmergeler, Kerkük bölgesine gitti.

Öte yandan, Irak ordusunun dün gece Haweja bölgesinden geçerek Kerkük'e 30 kilometre mesafedeki Arap köylerinde konuşlandığı belirtiliyor.



Güvenlik yerel güçlerde



Bağdat ile Erbil arasında yapılan anlaşmaya göre, sorunlu bölgeler olarak adlandırılan bölgelerin güvenliğinin yerel güvenlik güçleri ve polis tarafından sağlanması öngörülüyor. Peşmergelerin ve Irak ordusunun ise sorunlu bölgelere girişi yasak.



Maliki kontrolü ele geçirme peşinde



Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin ''terörü önlemek ve güvenliği sağlamak'' amacıyla kurduğunu ilan ettiği Dicle Operasyon Gücü, 'sorunlu bölgeler' olarak kabul edilen Kerkük, Diyala ve Selahaddin kentlerinde kontrolü ele almak için bir çok defa girişimde bulunmuş ancak Kürt bölgesinden yükselen tepkiler üzerine geri çekilmişti.



1 kişi öldü



En son 16 Kasım'da Kerkük'e 75 kilometre mesafedeki Tuzhurmatu'nun güvenliğini üstlenmek isteyen Dicle Operasyon Gücü ile peşmergeler karşı karşıya gelmiş yaşanan çatışmada bir peşmerge hayatını kaybetmişti. Çatışmanın nedeni taraflarca 'kişisel nedenler' olarak açıklanmıştı. Yükselen tepkiler ve yerel güvenlik birimlerinin karşı çıkması sonucu Dicle gücü ilçe merkezinde 20 kilometre mesafeye çekilmişti. Kerkük bölgesindeki Dicle Operasyon Gücü'ne, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde uzun bir dönem Irak ordusunda komutanlık yapan Abdülemir El Zubeydi komutanlık ediyor.