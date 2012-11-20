Peşmergeler Irak ordusu ile çatıştı: 13 ölü

Kuzey Irak'ta Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı peşmergeler ile merkezi Irak hükümeti güçleri arasında bu akşam saatlerinde Tigrit kentinde çatışma çıktı. Çatışmada bir sivilin yanısıra 12 Irak askerinin yaşamını yitirdi.

Irak'ta merkezi hükümet ile Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi arasında bir süredir yaşanan gerginlik bu akşam saatlerinde kanlı çatışmalara dönüştü.

Irak merkezi ordusuna bağlı askerlerin Kuzey Irak bölgesinin çevresini kuşatması üzerine Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin talimatıyla harekete geçen peşmergeler, bölgeye merkezi hükümetin askerlerini sokmamak için önlem aldı.

Merkezi hükemete bağlı Tigrit kenti yakınlarında bu akşam saatlerinde peşmegelerle, Irak merkezi hükümetininin özel görevlendirdiği Dicle Birlikleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 sivil ile merkezi hükümete bağlı 12 askerin öldüğü öğrenildi.

Irak merkezi hükümeti ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında günlerdir süren gerginliğin Kerkük'ten kaynaklandığı belirtildi. 140'ıncı maddeye göre Kerkük'ün demograif yapısı nedeniyle Kürt bölgesi veya Irak merkezi hükümetine mi bağlanacağıyla ilgi tartışmalar üzerine merkezi hükümetinin olası bir nüfus sayımına sıcak bakmadığı için Dicle Birliklerini Kürt bölgesine kaydırdığı belirtildi.



Türk birliklerinin çıkarılmasını istemişlerdi



Bağdat yönetimi ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında Peşmergelerin merkezi hükümete bağlanması yönünde tartışma yaşanmıştı. Bu tartışma sırasında merkezi hükümet Türk askeri birliklerinin Kürt bölgesinden çıkarılmasını istemesine, Kürt yönetimi sessiz kalmıştı.