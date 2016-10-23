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BBC Türkçe

Peşmerge: IŞİD'den Başika'yı geri aldık

Irak'ta Musul harekatına katılan Peşmerge güçleri, kentin kuzeydoğusundaki Başika kasabasını ele geçirdiklerini duyurdu. Bir Amerikalı yetkiliye göre Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD Savunma Bakanı Ash Carter'a "Başika'yı IŞİD'den ku

23 Ekim 2016 18:33

Kuzey Irak'ta Musul harekatına katılan Peşmerge güçleri, kentin kuzeydoğusundaki Başika kasabasını IŞİD'den geri aldıklarını duyurdu.

Bir Amerikalı yetkiliye göre Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD Savunma Bakanı Ash Carter'a "Başika'yı IŞİD'den kurtardıklarını" söyledi.

Başika kasabası yakınlarında Türk askerlerinin eğitim verdiği kamp da bulunuyor.

Reuters ajansına göre, Kürt güçleri, bölgedeki gazetecilere, Başika'ya girdiklerini söylediler.

Musul'a 12 kilometre mesafedeki kasabaya gazeteciler giremiyordu.

Ajans, Başika'nın alındığını doğrulanması halinde, Musul yolunda bir engelin daha kalkmış olacağına dikkat çekti.

Reuters, Peşmerge güçlerinin zırhlı araçlar ve tanklarla ilerlediğini aktardı.

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