T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin hazırlıklarını anlattı

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 28 Kasım, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin Aralık veya Ocak aylarında düzenlenme amacının olmadığını belirtti

28 Kasım 2017 19:51

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 28 Kasım, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin Aralık veya Ocak aylarında düzenlenme amacının olmadığını belirtti.

Rus gazetesi İzvestiya\'da yer alan haberde Peskov, \'\'Şu an ana hedefimiz, katılımcıların listesi üzerinde uzlaşmaya varmaktır, bu da hazırlıkların en zor parçası olacak\'\' dedi.

Peskov, Kongrenin Aralık ayında mı 2018 yılının başında mı düzenleneceği sorusu üzerine \'\'Bu konuda belirsizlik mevcut. Hiç kimsenin bu kongreyi yılbaşı bayramından önce veya sonra yapma amacı yok\'\' diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaKasım DHA Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin AralıkOcakRusPeskovPeskov Kongrenin AralıkHiç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24