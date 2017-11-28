Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin hazırlıklarını anlattı

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 28 Kasım, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin Aralık veya Ocak aylarında düzenlenme amacının olmadığını belirtti.

Rus gazetesi İzvestiya\'da yer alan haberde Peskov, \'\'Şu an ana hedefimiz, katılımcıların listesi üzerinde uzlaşmaya varmaktır, bu da hazırlıkların en zor parçası olacak\'\' dedi.

Peskov, Kongrenin Aralık ayında mı 2018 yılının başında mı düzenleneceği sorusu üzerine \'\'Bu konuda belirsizlik mevcut. Hiç kimsenin bu kongreyi yılbaşı bayramından önce veya sonra yapma amacı yok\'\' diye konuştu.