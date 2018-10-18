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Dünya

Peskov: Rusya ve Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği durmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın işbirliğinin durmadığını ve devam edeceğini söyledi

18 Ekim 2018 14:38

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın işbirliğinin durmadığını ve devam edeceğini söyledi.
Peskov, yaptığı açıklamada, “Avrupa ülkeleri işbirliği yapıyorlar, Rusya ile işbirliği halinde bulunuyorlar ve bu işbirliği hiç durmadı. Bunun hacimleri bir azalıyor, bir artıyor” şeklinde konuştu.
Kısıtlayıcı etkisi olan bazı olumsuz faktörlerin hala var olduğunu belirten, Peskov, “Bu işbirliği hiçbir zaman durmadı ve duramaz” dedi.

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