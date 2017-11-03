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Ekonomi

Peskov: Putin ve Erdoğan göreşmesi için hazırlıklar yapılıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını açıkladı

03 Kasım 2017 10:21

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Kasım (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi yönünde hazırlıkların yapıldığını açıkladı.
Rus haber ajansı RIA Novosti\'ye konuşan Peskov, ilgili soru üzerine, \"Görüşme yapılabilir, bu konuda hazırlıklar yapılıyor\" dedi ancak iki liderlerin ne zaman buluşacağı sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.
Bilindiği üzere Erdoğan Putin ile en yakın zamanda görüşeceğini açıklamıştı.
Putin 28 Eylül\'de Ankara\'da Erdoğan ile bir buçuk saatlik baş başa görüşme yaptı, 21 Ekim tarihinde liderler telefon üzerinden ikili işbirliği ve Suriye sorununu ele aldılar.

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