Peskov'dan 'ateşkes ihlali' açıklaması: Karabağ'daki endişe verici kısa sürede bastırıldı

Dağlık Karabağ'da ateşkesin ihlâl edildiğine dair haberleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , bölgede gerçekten kaygı verici bir durumun ortaya çıktığını ancak bunun kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, basın mensuplarının Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğuna dair haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Gerçekten de endişe verici bir durum vardı ancak çok hızlı bir şekilde bastırıldı" dedi.

Kremlin'in bölgedeki durumu izlediğini ve yaşanan gelişmenin Rus barış gücü birlikleri üzerinde ek yük oluşturduğunu kaydeden Peskov, şu anda daha fazla bilgi veremeyeceklerinin altını çizdi.

12 Aralık'ta Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlâl ederek provokatif eylemlerde bulunduğu açıklaması yapmıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Karabağ’a saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durması için imzalanan üçlü anlaşmanın ardından, bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı.