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Dünya

Peskov: ABD'nin saldırısı Rusya ve Türkiye'yi ayırmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA) - Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova ve Ankara’nın bazı konulardaki tavırlarının farklı olduğunu, fakat bunun iki ülkenin işbirliğinin perspektifini etkilemediğini vurguladı

16 Nisan 2018 19:53

Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA) - Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova ve Ankara’nın bazı konulardaki tavırlarının farklı olduğunu, fakat bunun iki ülkenin işbirliğinin perspektifini etkilemediğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün yaptığı bir açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye saldırısının Rusya ve Türkiye’yi ayırdığını belirtti.
Bunun üzerine açıklama yapan Peskov, “Hayır bu saldırı bizi ayırmadı. Moskova ve Ankara’nın bazı konulardaki tavırlarının farklı olduğu hiçkimse için sır değil. Bununla birlikte bu fikir alışverişi yapmamıza ve tavırlarımızın ayrı olduğu konuları görüşmemize engel değil” ifadesini kullandı.
Peskov, “En önemlisi, bu bizim işbirliğimizin çok planlı gelişim perspektiflerini ve Moskova ile Ankara’nın önündeki önemli ekonomik ve diğer projelerin gerçekleştirilmesindeki işbirliğini hiçbir şekilde etkilemiyor” diye konuştu.

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