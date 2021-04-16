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Dünya

Peskov: ABD yaptırımlarına yanıtın ne olacağına Putin karar verecek

16 Nisan 2021 13:26

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlara verilecek yanıta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Putin'in daha önce tekrar tekrar "Rusya'nın Washington'un Moskova'yla birlikte çalışmak istediği derecede ABD'yle çalışmak istediğini" söylediğini belirtti.

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Peskov, ABD'nin yaptırım adımından bir gün sonra "Rusya'nın vereceği yanıta Putin karar verecek" dedi. Ancak karşılığın ne zaman verileceğini söylemedi. 

Ukrayna sınırındaki gerilimle ilgili de konuşan Peskov, ateşkes ihlallerinin azaldığını ancak durumun "tamamen sakinleşmesi" noktasına henüz gelmediklerini söyledi. 

 

 

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