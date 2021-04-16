Peskov: ABD yaptırımlarına yanıtın ne olacağına Putin karar verecek
16 Nisan 2021 13:26
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlara verilecek yanıta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söyledi.
Reuters'ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Putin'in daha önce tekrar tekrar "Rusya'nın Washington'un Moskova'yla birlikte çalışmak istediği derecede ABD'yle çalışmak istediğini" söylediğini belirtti.