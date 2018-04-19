PES'in UEFA ile anlaşması bitti; yeni anlaşma FIFA ile mi olacak?

2015'te Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile anlaşmaya varmıştı. Ancak bu anlaşma beklenenden kısa sürdü.

NTV'de yer alan habere göre; 2019 yılında son bulması planlanan anlaşma son buldu. UEFA, bugün yaptığı açıklamada Konami ile süren 10 yıllık anlaşmalarının sona erdiğini resmen duyurdu.

Henüz sebebi bilinmeyen bu erken ayrılığın arkasında ise Konami'nin bu alandaki en büyük rakibi EA Sports'un olduğu iddia ediliyor.

Zira FIFA serisinin üreticisi firmanın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'na kendi oyununda yer vermek için UEFA ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Bu iddianın gerçekleşmesi durumunda FIFA 19'da ilk defa Şampiyonlar Ligi'ni görebiliriz.

PES 2019'un bu özelliğini yitirmesi ise pek çok kullanıcının önümüzdeki sene tercihini FIFA'dan yana kullanmasına neden olabilir.