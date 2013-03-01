Pesimistler daha mı uzun yaşıyor?

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, pesimistler daha uzun yaşıyor.

Alman Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Berlin Humboldt Üniversitesi ve Zürich Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü araştırma, büyük iyimserliğin yüksek oranda hastalık ve ölüm riskine yol açabileceğini ortaya koydu.

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi'nden Frieder Lang, “Muhtemelen pesimist gelecek beklentileri, kendi sağlığına daha fazla dikkat edip tehlikelerden korunma senaryosunu da canlandırıyor” şeklinde konuştu.



Pesimistlik yaşla orantılı



'Psychology and Aging' adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, genç insanlar yaşlı insanların aksine gelecekleri için gerçek dışı bir pembe tablo çiziyor. Orta yaşlılar ise kısmen daha gerçekçi. Yaş arttıkça pesimistlik oranı da artıyor.

Araştırmacıları şaşırtan sonuç ise kişi geleceği konusunda ne kadar pesimistse, sağlığı ve geliri de o kadar istikrarlı oluyor. Lang, bunun insanların kalan zamanların sınırı konusunda daha hassas olduğunun bir göstergesi olduğu görüşünde. Ayrıca bu kişilerin, daha iyi bir gelecek umut etmektense var olan statülerini korumaya çalıştıkları kaydediliyor.

Araştırmacılar, çalışma için 1993-2003 yılları arasında Sosyo-Ekonomik Paneli tarafından elde edilen verilerden yararlanılırken, yapılan ankete katılanlara her yıl hayatlarından ne kadar memnun oldukları ve beş yıl içinde ne kadar memnun olacaklarına inandıkları soruldu. Araştırmacılar daha sonra, beklentilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını değerlendirdi.

Gelecekteki hayatlarından memnuniyet beklentilerini ortalamanın üstünde yüksek tutan yaşlı katılımcıların fiziksel şikâyet ve ölüm riski de yüzde 10 oranında arttı.



Pesimist nedir?



Pesimist; Fransızca pessimisme. Dilimizde optimizm kelimesinin zıt anlamlısı olarak felsefe alanında kullanılan ve “her şeyi en kötü yanından ele alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü” anlamına gelen bu kelime için kurulumuz, daha önceden teklif edilmiş olan kötümserlik karşılığının kullanılması gerektiği görüşündedir. Bu sözün pesimist şeklindeki türevine karşılık olarak kötümser kelimesi kullanılmalıdır.

Sözlükte pesimist:

Kötümser, karamsar, bedbin.

Ooptimist karşıtı.

(Deutsche Welle Türkçe)