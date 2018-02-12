Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma; gerekçe 'Afrin' açıklamaları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kongrede HDP eş genel başkanı seçilen Buldan, kürsüde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ne zaman ki çözüm süreci sonlandırıldı, Türkiye karanlık bir sürecin içine sokuldu. Halkımıza, partimize ağır bedeller ödetildi. 7 Haziran sonrası düğmeye basıldı ve bu noktaya gelindi. Buradan iktidar yöneticilerine bir kez daha çağrı yapıyorum. Çözüm savaşta değil, barıştadır. Çözüm Afrin’e gitmede değil, İmralı’ya gitmededir. Sayın Öcalan 5 Nisan 2015’ten bu yana tecrit altındadır. Sayın Öcalan, derhal ailesi ve avukatları ile görüştürülmelidir. Türkiye’nin sorunlarına çözüm imkanı sunacak bir lideri izole etmekten vazgeçilmelidir. Türkiye çetelere desteğinden vazgeçmeli, Rojava başta olmak üzere Suriye halklarıyla diyaloğa geçmelidir.”

Önder ise 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın gönderdiği mesajı kürsüde okumuştu.

Demirtaş'ın mesajında şu ifadeler yer almıştı:

“Halkımıza olan borcumuz öylesine bir borçtur ki, yaşam boyu ödeyerek de bitirilemez. Tam anlamıyla özgürlük ve tam anlamıyla demokrasi sağlanıncaya kadar bu borç ödenmiş sayılmaz. Anne babalara karşı henüz onurlu bir barışı armağan edememiş olmamızın mahcubiyetini de yaşıyoruz."