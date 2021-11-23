Pervin Buldan ve 12 HDP'li vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da bulunduğu 13 milletvekili hakkında 16 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu.

HDP'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı.

13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.