Pervin Buldan: Tecavüz yasasının Meclis’e gelmesi, HDP’siz muhalefetin cılız olduğunu gösterdi

HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Meclis çalışmalarına katılma kararına ilişkin olarak ana akım medyada yer bulamamalarını örnek göstererek “Bize uygulanan amborgoyu kırmak biraz olsun sesimizi duyurabilmek için Meclis Genel Kurulu önemli bir imkan gibi görünüyor” dedi. Buldan, AKP’nin Meclis’e getirdiği ve büyük tepkiler aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaretiyle geri çekilen cinsel istismar düzenlemesine ilişkin olarak da “Tecavüz yasasının Meclis’e gelme süreci de gösterdi ki HDP’siz muhalefet oldukça cılız ve yetersiz” dedi.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

Yürüttüğümüz tartışma sürecinin sonunda, HDP’nin Meclis’te olması kararlaştırıldı. Zira, tecavüz yasasının Meclis’e gelme süreci de gösterdi ki HDP’siz muhalefet oldukça cılız ve yetersiz. İçinden geçtiğimiz süreçte HDP’nin muhalefet gücüne ihtiyaç olduğu kanaatine vardık’

“Yerime kayyum atandı”

Meclis Başkanvekilliği konusunda yaşanan krizi de değerlendiren Buldan “Nöbetçi Başkanvekili sıfatıyla ayda bir yapılan görevlendirmenin değiştirildiği dün gece geç saatlerde Genel Sekreterlik aracılığıyla tarafıma iletildi. Bu değişikliğin Meclis Başkanı tarafından değil de Genel Sekreterlik yoluyla iletilmesi ayrı bir tartışma konusu olarak duruyor. Fakat esas olarak Meclis Başkanı’nın yerime Ahmet Aydın’ı ataması açıkça darbedir. Yani bugünlerde sıkça uygulanan bir yöntem Meclis’te de bir ilk olarak yaşandı ve yerime kayyum atandı” dedi.