Pervin Buldan, olay anının videosunu paylaştı: Belki utanırlar! 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün (12 Temmuz 2018) yapılan Meclis Başkanlığı seçimi sırasında çekilen fotoğrafa ilişkin olarak açıklama yaptı.

Sosyal medyada HDP'lilerce tepki çeken fotoğraf için Buldan, "Dünden beri sosyal medyada linç kampanyası başlatanlar tesadüf olduğunu görürler ve belki utanırlar" dedi.

Buldan, oy kupasının önüne gittiği sırada parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım ile karşılaşmıştı. Buldan'ın, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Yıldırım ile "gülüştüğü" fotoğrafı, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.