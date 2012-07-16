Pervin Buldan: Hastanedeyim, karşımda eşimin kaçırıldığı otel

Pervin Buldan, twitter’dan yaptığı açıklamada 90’larla 2000’leri karşılaştırdı. Buldan, "Her iki dönemde de Kürtler hedefte. Ama değişmeyen bir şey daha var. Kürtler özgürlük mücadelesinde direniyor." yazdı.

Haftasonu Diyarbakır'da polisin attığı gaz bombasının kapsülünün ayağına çarpması sonuncunda ayağından yaralanan ve şu an hastanede tedavisi süren BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Diyarbakır'da yaşanan olaylarla ilgili twitter üzerinden şunları söyledi:

"International Hospital'dayım. Yan tarafta Çınar Oteli var. Eşimin kaçırılıp katledildiği otel.

"Yıl 1994, Tansu Çiller dönemi. Aradan 19 yıl geçti. Sol tarafta Çınar Oteli'ni görünce bir muhasebe yaptım. 1994 ile 2012 arasındaki farkı tartmaya çalıştım kendimce.

"Tansu Çiller dönemi İle Recep Tayyip Erdoğan dönemi arasında fark yok gibi. 90'larde tek tek ölümler, 2012'de toplu katliamlar, baskı, şiddet, gözyaşı,acı...

"Her iki dönemde de Kürtler hedefte, Kürtler yok edilmeye çalışılıyor. Ama değişmeyen bir şey daha var. Kürtler özgürlük mücadelesinde direniyor."

Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan 2 Haziran 1994 tarihinde İstanbul Çınar Oteli'nde Adnan Yıldırım ve Hacı Karay ile birlikte silahlı şahıslarca kaçırılmış, 4 Haziran 1994 tarihinde de Bolu'nun Yığılca ilçesine bağlı Yukarıkaraş Köyü yolunda ölü olarak bulunmuştu.