Pervin Buldan canlı yayında 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi. Buldan, katıldığı canlı yayından Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke şarkısını söyledi.
Aynur Doğan'ın Derince'de 20 Mayıs'ta yapacağı konser AKP'li belediye tarafından iptal edilmiş; belediyenin söz konusu kararına tepkiler yükselmişti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke şarkısını Meclis'te söylemişti.
TELE 1 canlı yayınına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Aynur Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejiroke şarkısını söyledi.