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Pervin Buldan: Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a düşüncelerinden dolayı müebbet verilmesi, bu ülke için kara bir lekedir

"Rehin almalar bizleri yıldıramayacaktır"

18 Şubat 2018 16:09

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını eleştirdi. "Bağımsız bir yargıdan bahsediliyorsa yargı herkes için eşit olmalıdır" diyen Buldan, "Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a sadece düşüncelerinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi, bu ülke için kara bir lekedir" dedi.

HDP Parti Meclis (PM) toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle:

Halkımız kongremizde bu ülkeyi yönetenlere bir mesaj verdi. "Siz yok etmek isteseniz bile, biz HDP'nin yanındayız" dediler. “Biz Afrin'de savaşa karşıyız” dediler. Sn Öcalan’ın barış için, demokrasi için, özgürlükler için bir şans olduğunu ifade ettiler.

"Rehin almalar bizleri yıldıramayacaktır"

Her bir milletvekili arkadaşımız duruma salonlarında hukuk dersi veriyor, kararlı bir şekilde barışı savunuyorlar. Rehin almalar bizleri yıldıramayacaktır. Biz, kararlı ve inançlı olduğumuz bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Altanlar davası

Bağımsız bir yargıdan bahsediliyorsa yargı herkes için eşit olmalıdır. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a sadece düşüncelerinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi, bu ülke için kara bir lekedir.

"Başbakan, yıllarca yaşanan acnın ne anlama geldiğini bilmiyor"

“Çözüm mözüm yok kardeşim” diyen Başbakan, yılarca yaşanan acının ne anlama geldiğini bilmiyor demektir. Çözüm sürecinde hiçbir canın kaybedilmemesi, hiçbir annenin gözyaşı dökmemesi bizim için büyük bir kazanımdır.

"Çözüm sürecini bitiren AKP iktidarıdır"

Çözüm sürecini bitiren AKP iktidarıdır. Çözüm masasını deviren, bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır ve çözüm olmadan ne kardeşlik ne özgürlükler hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek.

 

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