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Dünya

PERVEZ MÜŞERREF SİYASETE DÖNÜYOR HONG KONG (A.A)

15 Eylül 2010 12:22

-PERVEZ MÜŞERREF SİYASETE DÖNÜYOR HONG KONG (A.A) - 15.09.2010 - Pakistan'ın eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref, yeni bir partiyle siyasete dönmeye hazırlanıyor. Ülke genelinde düzenlenen protestolardan sonra iki yıl önce devlet başkanlığını bırakarak ülkeden ayrılan Müşerref, Tüm Pakistan Müslüman Birliği adlı yeni partisinin kuruluşunu 1 Ekimde İngiltere'nin başkenti Londra'da ilan edeceğini bildirdi. Bir yatırımcı konferansı için Hong Kong'da bulunan Müşerref, 2013 genel seçimleri için ülkesine döneceğini belirtti. Müşerref, ülkesinde popülaritesini yeniden kazanacağından emin olduğunu da kaydetti.

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