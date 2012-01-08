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Dünya

Pervez Müşerref ülkesine dönerse tutuklabilir İSLAMABAD (A.A)

08 Ocak 2012 10:21

- Pervez Müşerref ülkesine dönerse tutuklabilir İSLAMABAD (A.A) - 08.01.2012 - Pakistan'ın dört yıldan beri İngiltere'de yaşayan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in ülkesine döndüğünde tutuklanacağı belirtildi. Pakistan Yüksek Mahkemesi savcılarından Çaudri Zülfikar Ali, Müşerref'in ülkesine dönmesi durumunda Benzair Butto suikastın soruşturması kapsamında tutuklanacağını söyledi. Pakistan'ın eski Devlet Başkanı, 2007'de öldürülen eski başbakanlardan Benazir Butto suikastında ihmali olmakla suçlanıyordu. Müşerref'e yakın kaynaklarca dün, eski devlet başkanının bu ayın sonunda ülkesine dönerek 2010 yılında kurduğu Tüm Pakistan İslam Birliği Partisinin (APML) başına geçeceği bildirilmişti.  1999 yılında ordu komutanıyken askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Müşerref, 2008 yılında görevinden ayrılmak zorunda kalmış ve İngiltere'ye yerleşmişti.

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