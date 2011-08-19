-Pervari'deki çatışmada 2 çocuk yaralandı SİİRT (A.A) - 18.08.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde, emniyet müdürlüğü, jandarma ve bazı kamu binalarına terör örgütü PKK militanlarınca silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu çıkan çatışmada biri ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında bir grup PKK'lı teröristin, ilçe merkezindeki emniyet müdürlüğü, jandarma ve bazı kamu binalarına yönelik roketatarlı ve silahlı saldırıda bulunması sonucu çıkan çatışmada, İsmail Erik (15) ağır, Mehmet Akbulut (12) hafif yaralandı. Yaralı Erik, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Pervari'deki çatışma sona erdi. Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyon sürüyor.