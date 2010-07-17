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PERVARİ'DE ROKETATARLI SALDIRI PERVARİ (A.A)

17 Temmuz 2010 01:57

-PERVARİ'DE ROKETATARLI SALDIRI PERVARİ (A.A) - 16.07.2010 - Siirt'in Pervari ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Birliğine terör örgütü PKK mensuplarınca roketatarlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Terör örgütü PKK mensuplarınca, 22.00 sıralarında Pervari İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Bölüğüne roketatarlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi sonucu, çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, Pervari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İlçede elektrikler kesilirken, yatsı namazına giden vatandaşların da camilerde mahsur kaldığı kaydedildi. İlçede halen yer yer silah seslerinin geldiği bildirildi.

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