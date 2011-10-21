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Pervari'de çatışma: Bir şehit üç asker yaralı

Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü kırsalında, operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü kırsalında, operasyon gerçekleştiren güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre bir asker şehit oldu üç asker yaralandı. Yaralı askerler Asker Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. 

Bir şehit üç asker yaralıPervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü kırsalında yer alan Bestler- Dereler bölgesinde bugün iç güvenlik harekatı kapsamında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına PKK’lıların ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, ilk bilgilere göre bir asker şehit oldu üç asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Siirt Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Siirt Devlet Hastanesi’nden Asker Hastanesi’ne doktor ve tıbbi malzeme takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Bölgede başlatılan operasyonların genişleyerek devam ettiği belirtildi. Siirt 3. Komando Tugayı’ndan Kobra helikopterlerin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.



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