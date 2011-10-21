Pervari'de çatışma: Bir şehit üç asker yaralı

T24

Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü kırsalında yer alan Bestler- Dereler bölgesinde bugün iç güvenlik harekatı kapsamında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrısına PKK’lıların ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, ilk bilgilere göre bir asker şehit oldu üç asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Siirt Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Siirt Devlet Hastanesi’nden Asker Hastanesi’ne doktor ve tıbbi malzeme takviyesi yapıldığı öğrenildi.Bölgede başlatılan operasyonların genişleyerek devam ettiği belirtildi. Siirt 3. Komando Tugayı’ndan Kobra helikopterlerin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.