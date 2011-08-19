-Pervari'de 2, Eruh'ta 1 terörist ölü ele geçirildi SİİRT (A.A) - 19.08.2011 - Siirt Valiliği terör örgütünce Pervari ve Eruh ilçelerinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hain saldırılarda, Pervari'de 2, Eruh'ta da 1 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece Eruh ilçesi Bilgili köyü üs bölgesinde bulunan motorlu piyade birliğine, terör örgütü PKK mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında başlatılan operasyonlarda, kimliği henüz belirlenemeyen ve üzerinde 9 el bombası ile bol miktarda mühimmat bulunan bir kadın teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi. Pervari'de de terör örgütü PKK mensuplarının, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komando birliğine yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırı sonrasında da 2 terörist ölü ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ''Böylece ölü ele geçirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. Teröristlerin üzerinde 2 kalaşnikof marka silah, 1 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 1 telsiz, 2 adet bomba düzeneği ve çok sayıda doküman bulundu. Halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla bölgede operasyonlara aralıksız devam edilmektedir'' denildi.