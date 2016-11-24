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Ekonomi
Deutsche Welle

Perulu köylüden RWE'ye 'iklim değişikliği' davası

Perulu bir köylü evini sel tehlikesine maruz bıraktığı gerekçesiyle Alman enerji şirketi RWE'yi mahkemeye verdi.

24 Kasım 2016 21:55

Perulu köylü Saul Luciano Lliuya'nın iklimdeki ısınmanın yaşadığı bölgeye verdiği zarardan dolayı Alman enerji şirketi RWE aleyhine açtığı tazminat davasının ilk celsesinde tarafların sözlü mütalaaları alındı. Saul Luciano Lliuya Alman enerji şirketinden iklim değişikliğinin yol açtığını iddia ettiği evindeki hasarın tazminini talep ediyor.

Davacı RWE'nin küresel karbondioksit emisyonundaki payına orantılı tazminat ödemesini istiyor. Perulu köylü iklimdeki ısınmanın erittiği buzullardan çıkan suyun taşkınlara yol açıp evinde hasar yaratabileceğini ve atmosferin ısınmasında RWE'nin santrallerinden çıkan karbon gazının da payı olduğunu iddia ediyor.

Şirketin itiraz gerekçeleri

Lliuya, Essen'deki bir mahkemede bakılan davayı kaybettiği takdirde, enerji şirketinin hiç olmazsa buzul gölündeki su seviyesinin düşürülmesi için yapılacak harcamaya katılmasını talep edeceğini açıkladı. Perulu davacı Alman şirketinden yaşadığı beldeye 17 bin, evini korumak için şahsen aldığı tedbirlerin karşılığında da kendisine 6 bin 300 euro tazminat ödemesini istiyor.

RWE şirketi mahkemeye yapılan başvurunun hukuki dayanağı olmadığını ve davanın kabul edilmemesi gerektiğini savunuyor. Buzul gölünün taşacağının ispatlanmadığı, karbon emisyonu ile sel tehlikesi arasında doğrudan bağlantı kurulamayacağı ve RWE'nin sera gaza emisyon ticaretine dair yasaya uygun olarak karbondioksit üretme izni aldığına da şirketin savunmasında dile getiriliyor. Böylece, iklim değişikliği tehlikesinden etkilenildiği gerekçesiyle ilk kez Avrupa dışından karbondioksit salan bir şirkete dava açılmış oluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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