Peruklu başkan DP ile yollarını ayırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seçimi kazandıktan sonra türban üzerine peruk takarak görevini sürdüren İslahiye Belediye Başkanı DP'li Malike Uludağ ve 7 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa etti.



AKP'den aday gösterilmeyince DP'ye geçen eşinin başkanlık için yaptığı başvuru geçersiz sayılınca adaylığını koyarak seçimi kazanan ve türbanlı olduğu için kamuoyunda tartışmalara neden olan İslahiye Belediye Başkanı Malike Uludağ, yaptığı açıklamada DP Genel Başkanlığı Kongresinde Hüsamettin Cindoruk'un seçilmesini içlerine sindiremedikleri gerekçesiyle tepki olarak 7 DP'li belediye meclis üyesi ve Demokrat Parti İlçe Başkanı ve teşkilatla birlikte görülen lüzum üzerine istifa ettiklerini açıkladı.



Uludağ, 29 Mart yerel seçimlerinde adaylığı sürecinde eski genel başkanları Süleyman Soylu'ya verilmiş sözlerinin olduğunu belirterek, ``Soylu'nun olmadığı partide biz de yokuz. İstifamızı Soylu'ya telefonla bildirdik'' dedi. Uludağ, istifanın ardından bir süre bağımsız kalmayı tercih edeceklerini ifade etti.



DP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karataşlıoğlu ise belediye başkanı ve meclis üyeleriyle yaptıkları değerlendirme toplantısında, birlikte hareket etme kararı aldıklarını kaydetti. DP İlçe Başkanı Nurettin Yıldırır da, ``İslahiye'de bir ekip ruhu içerisinde seçimleri kazandık. Aynı ekip ruhu içerisinde başkanımızla birlikte hareket ediyoruz'' diye konuştu.



Başkan Malike Uludağ ve beraberindekiler istifalarla ilgili dilekçelerini Gaziantep İl Başkanlığı ile DP Genel Merkezi'ne gönderdiklerini ifade etti.



29 Mart seçimlerinde AKP'den aday gösterilmeyince DP'ye geçmek isteyen eski başkan Mehmet Uludağ'ın daha önce AKP'nin temayül yoklamasına katılması nedeniyle aday olamayınca eşi Malike Uludağ, DP'den kendi adaylığını koymuş ve başkanlığa seçilmişti. Seçimleri kazanan ilk türbanlı kadın olan Uludağ, bu nedenle kamuoyunda tartışma konusu haline gelmiş, mazbatasını peruk takarak alıp, başkanlık koltuğuna oturmuştu. (DHA)

