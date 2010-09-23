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Dünya

Peru'da vampir yarasa saldırısı

Peru'da yetkililer, vampir yarasaların yaydıkları kuduz nedeniyle bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini açıkladı...

23 Eylül 2010 03:00

T24 - Peru'da yetkililer, vampir yarasaların yaydıkları kuduz nedeniyle bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.Amazon bölgesinde şu ana kadar beşi çocuk, 20 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel bir yetkili, bölgede 3 bin 500 kişinin kan emici yarasalar tarafından ısırıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Yetkili, aşı yapmakla görevli acil yardım ekiplerinin ormanlık alanda ücra kesimlerdeki köylere ulaşmaya çalıştıklarını, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden beş çocuğun beş ila 10 yaşları arasında oldukları ve Awajun ve Wampis topluluklarına mensup oldukları bildirildi.

Bu topluluklar, başkent Lima'nın bin kilometre kuzeyinde, Ekvador sınırı yakınlarında yaşıyor.

Bölgesel hastanenin yetkililerinden Fernando Borjas, ''vampir yarasaların geceleri beslendiklerini'' belirterek, beslenmek için büyük hayvan bulamadıkları için savunmasız insanları hedef aldıklarını söyledi.

Bazı uzmanlar ise vampir yarasaların topluca düzenledikleri saldırıların ve insanları da hedef almasının, Amazon'daki yağmur ormanlarının azalması ile bağlantısı olabileceğine inanıyor.



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