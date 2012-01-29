-Peru'da uyuşturucu tedavi merkezinde yangın: 26 ölü LİMA (A.A) - 28.01.2012 - Peru'nun başkenti Lima'nın doğu kesimindeki banliyösü San Juan de Lurigancho'da bulunan bir uyuşturucu tedavi merkezinde bu sabah çıkan yangın sonucu en az 26 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık bakanlığından bir doktor, yaralıların üçünün durumunun ''çok kritik'' olduğunu söylerken, itfaiye yetkilileri, yangının merkezde kalan bir kişinin şiltesinin tutuşması sonucu çıktığının düşünüldüğünü, yangının daha sonra kontrolden çıktığını belirtti. Polis sözcüsü, yangın esnasında merkezin kapılarının kapalı olduğunu ve insanların içeride sıkıştığını söyledi. Sağlık Bakanı Alberto Tejada'ya göre ruhsatsız olduğu düşünülen bu rehabilitasyon merkezindeki birçok kişinin de birinci kattan atlayarak kurtulduğu kaydedildi. Yangının daha sonra kontrol altına alındığı, polisin olay yerinde yangının çıkış sebebini araştırdığı belirtildi.