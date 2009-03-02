Peru'da toprak kayması: 10 ölü

Peru'da maden ocağı işletilen bir köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi öldü, 30 dolayında kişi kayboldu.



Yerel yetkililerin açıklamasına göre, güneydoğudaki Carabaya bölgesinde bulunan Huanchumay köyünde aşırı yağışlar, toprak ve kayaların maden ocağının bulunduğu dağın eteğindeki köyün üzerine kaymasına yol açtı. Maden ocağının müdürü, "Toprak ve çamur tabakası, önüne çıkan her şeyi yuttu" dedi.



Toprak kaymasının, bugün yerel saatle 06.00 (TSİ 13.00) sularında meydana geldiği belirtildi. Köyde yaşayanların çoğunun, maden ocağında çalışan işçiler olduğu kaydedildi.

