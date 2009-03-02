T24 LogoT24 Logo
Dünya

Peru'da toprak kayması: 10 ölü

Peru'da maden ocağı işletilen bir köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi öldü, 30 dolayında kişi kayboldu.

02 Mart 2009 02:00

Peru'da maden ocağı işletilen bir köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi öldü, 30 dolayında kişi kayboldu.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, güneydoğudaki Carabaya bölgesinde bulunan Huanchumay köyünde aşırı yağışlar, toprak ve kayaların maden ocağının bulunduğu dağın eteğindeki köyün üzerine kaymasına yol açtı. Maden ocağının müdürü, "Toprak ve çamur tabakası, önüne çıkan her şeyi yuttu" dedi.

Toprak kaymasının, bugün yerel saatle 06.00 (TSİ 13.00) sularında meydana geldiği belirtildi. Köyde yaşayanların çoğunun, maden ocağında çalışan işçiler olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24