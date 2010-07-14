-PERU'DA SOĞUKLARDAN 362 KİŞİ ÖLDÜ LİMA (A.A) - 13.07.2010 - Peru'da yılın başından bu yana ülkenin güneyindeki yoksul ve dağlık And bölgelerinde etkili olan soğuk hava koşullarından ötürü 362 kişinin öldüğü bildirildi. Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölenlerin yarısının çocuk, yarısının da 60 yaşını geçkin yaşlılar olduğu ve ölümlerin çoğunluğunun soğuk havaya bağlı akciğer enfeksiyonlarından kaynaklandığı belirtildi. Bolivya sınırındaki Puno bölgesinde bulunan 4 bin 200 metre yükseklikteki Masocruz'da sıcaklık sıfırın altında 22 derece olarak kaydedildi.